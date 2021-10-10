Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостячка" и "Холостяк" празднует 11 лет брака с женой Кристиной.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным телеведущим на телеканале СТБ. Он прославился благодаря своей работе во многих проектах, но среди них самыми популярными являются: "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Он показал кадр 11-летней давности со свадьбы со своей женой Кристиной. Они являются примером отношений в украинском шоу-бизнесе.

"ReshetnikFamily 11-ть років!



10.10.10 - незабываемый день



Любимая, спасибо тебе за наше счастье и наших деток! Люблю еще сильнее! И это - только начало!", — признался Григорий Решетник.

Также, он показал, как семейная пара изменилась за 11 лет. На снимке Григорий со своей женой и тремя сыновьями - Иваном, Дмитрием и Александром.

Также, на своей странице жена Решетника обнародовала снимок со свадьбы.

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