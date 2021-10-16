Жена телеведущего шоу "Холостячка" и "Україна має талант" Григория Решетника Кристина в середине осени заставила украинцев завидовать своей семье.
Семья Григория Решетника обожает путешествовать вместе, поэтому не пропускает возможности, чтобы посетить как можно больше интересных мест мире. Новое путешествие было запланировано в солнечную Турцию. Оттуда Григорий и Кристина делятся ярким контентом в Instagram, передает Politeka.net.
На фото телеведущий вместе со своей семьей - женой и тремя сыновьями - Иваном, Дмитрием и Александром позируют возле зеркала в турецком отеле. Вся семья одета по-летнему и это неудивительно, ведь на курорте жарко.
"Октябрь месяц, а мы все в шортах. Да, мне правда нравится это", - подразнила фолловеров супруга телеведущего.
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Пользователи сети не оставили без внимание ее яркую публикацию.
"Молодець👏 сильная, стильная, активная, позитивная красотка",
"Мы также в Турции и также в шортах и очень этому рады",- пишут в сети.
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