Жена популярного телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Холостячка" и "Україна має талант", Кристина Решетник рассказала, как отдохнула с детьми в Турции.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей.

Так, на этот раз Кристина Решетник опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, они с Григорием Решетником и детьми - Иваном, Дмитрием и Александром отправились на отдых в Турцию. Там они посетили огромный парк аттракционов. Жена телеведущего рассказала, как они там провели время.

"Сегодня в "Land of Lagends" мы Последний день 🥳 и переезжаем дальше! На самом деле, нескольких дней здесь достаточно, чтобы обойти все - хотя весь парк, действительно, поражает масштабами - все продумано до мелочей! Настоящий турецкий "Диснейленд".

Вчера мы успели все - не было часов выставлять даже. Все, что делали и увидел, а вечером уснули без задних ног 🤪 Как думаете, что нам всем понравилось больше всего?:

водные аттракционы

прыгать на волнах в бассейне

кататься на американских горках

домик « Маши и медведя »

ночное шоу на каналах", - спросила у поклонников Кристина Решетник.

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