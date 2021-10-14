Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярные шоу "Холостячка" и "Україна має талант" отправился на отдых с женой и тремя детьми.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным телеведущим на телеканале СТБ. Он прославился благодаря своей работе во многих проектах, но среди них самыми популярными являются: "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант".

Так, на этот раз Григорий Решетник опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре телеведущий вместе со своей семьей - женой Кристиной и тремя сыновьями - Иваном, Дмитрием и Александром отправились в парк развлечений, который находится в Турции.

"Рай для детей и место, где взрослые также чувствуют себя детьми", - подписал фото телеведущий.

Поклонники оставили для семьи множество приятных комментариев: " Ждите нас завтра утром)", "Круто место, летом тоже были", "Очень красиво", "Вечернее шоу очень крутое! В прошлом году наша дочка за руку каждый вечер тянула туда", "Классные", "Красивые очень", "Какая невероятная красота".

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