Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярные шоу "Холостячка" и "Україна має талант" отправился на отдых с женой и тремя детьми.
Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным телеведущим на телеканале СТБ. Он прославился благодаря своей работе во многих проектах, но среди них самыми популярными являются: "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант".
Так, на этот раз Григорий Решетник опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре телеведущий вместе со своей семьей - женой Кристиной и тремя сыновьями - Иваном, Дмитрием и Александром отправились в парк развлечений, который находится в Турции.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Дженнифер Лопес изумила формами, надев прозрачную сеточку: эффектные фото
"Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт селедки под шубой, как из шведского ресторана: "Это шедевр"
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
"Рай для детей и место, где взрослые также чувствуют себя детьми", - подписал фото телеведущий.
Поклонники оставили для семьи множество приятных комментариев: " Ждите нас завтра утром)", "Круто место, летом тоже были", "Очень красиво", "Вечернее шоу очень крутое! В прошлом году наша дочка за руку каждый вечер тянула туда", "Классные", "Красивые очень", "Какая невероятная красота".
Ранее сообщалось, ведущий "Холостяка" и "Україна має талант" Решетник обнародовал кадры своей счастливой свадьбы: "Наш день"
Также, ведущий "Холостячки" Решетник показал, как они с женой выглядели 11 лет назад: "Это только начало..."
Politeka рассказывала, ведущий "Холостячки" Решетник прокомментировал воссоединение Мишиной и Эллерта: "А я вам говорил…"