"А дальше как бывает в лучших фильмах"

Украинский шоумен и актер Григорий Решетник, ведущий "Холостячки" и "Україна має талант", поделился с публикой эмоциями в важный для себя день.

17 октября Решетнику исполняется 38 лет, чему Григорий и посвятил свой новый пост в Инстаграм, передает Politeka.net.

Ведущий предстал на фото в стильном образе и с широкой улыбкой за кулисами одного из шоу.

"Мне 38 и я счастлив 🥳 Люблю жизнь 😍", - говорится в подписи.

Под постом откликнулась его супруга, Кристина Решетник, с которой они недавно отметили 11-ю годовщину свадьбы.

"С Днем Рождения моя любовь 😍🎂🥂", - написала 31-летняя девушка.

"Спасибо, жизнь моя, люблю сильно 😘❤️", - ответил ей муж.

Другие пользователи тоже присоединились к поздравлениям:

"Крепкого здоровья вам и вашей семье!!! Многая лета!!! ❤️"; "А дальше, как бывает в лучших фильмах. 🔥"; "🥳Вдохновляй и вдохновляйся! 🙌Будь счастливым и здоровым! 💥"; "Тут нечего добавить… ты любишь жизнь, а жизнь любит тебя!!! просто огонь 🔥, так держать Кум🎂🥳😘"; "Ого, какой еще молодой 😜"; "Ура! Всегда будьте таким счастливым, как на этом фото".

Отметим, Григорий Решетник родился в Николаеве в семье телефонного мастера (отец) и товароведа (мать).

С детства Григорий демонстрировал творческие способности, и в 11 лет родители отдали сына в коллектив народного танца «Трыцвит», а с 16 лет он начал развивать и совершенствовать свои актерские способности в театральной студии при городском Доме творчества.

В 2007 году Решетник с отличием окончил КНУКиИ, получив красный диплом магистра, а в 2009 году поступил в аспирантуру того же учебного заведения.

В браке с Кристиной у них родилось трое сыновей.

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