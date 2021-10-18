Ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник отвез любимую жену на фешенебельный курорт в Анталию и показал, как они выглядят сейчас.

Поездка в Турцию, видимо, стала подарком на их 11-ю годовщину свадьбы. Решетник вместе с возлюбленной Кристиной и тремя сыновьями, младшему из которых всего годик, отправились в Белек - город на южном побережье Средиземного моря, известеный своими пляжами, термальными источниками и полями для гольфа.

На новом фото, которым Григорий поделился в своем микроблоге в Инстаграм, они с женой предстали во время вечерней прогулке, передает Politeka.net. Загорелая парочка позировала на аллее, усыпанной светящимися гирляндами. На стройные ножки Кристины в коротких синих шортиках невозможно не засмотреться.

"Mr & Mrs Reshetnik. Все будет Украина 💙💛", - подписано фото.

Пользователи кинулись комментировать, не жалея комплиментов:

"Вы обалденные😍!"

"🔥шикарные как всегда"

"Красивые, счастливые❤️"

"Какая Кристина красивая! Гриша, Вам срочно надо умножить такую красоту! Даёшь дочку!!!😂🔥"



Отметим, Решетник рассказывал, что познакомился со своей будущей супругой на работе:

"Однажды, когда у нее было ночное дежурство на канале, я пригласил ее на встречу. Мы пообщались в ночном ресторане, и под утро я снова отвез ее на работу. За те несколько часов успел разглядеть все черты ее характера. И понял, что хочу с ней видеться чаще. С тех пор – всегда вместе!".

Ранее сообщалось, жена Решетника рассказала, как им живется в Турции: "Переезжаем дальше..."

Также, ведущий "Холостяка" и "Україна має талант" Решетник обнародовал кадры своей счастливой свадьбы: "Наш день"

Politeka рассказывала, жена Решетника рассказала о важных семейных ритуалах: "Еще и о себе не забыть"