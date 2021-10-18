Ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник отвез любимую жену на фешенебельный курорт в Анталию и показал, как они выглядят сейчас.
Поездка в Турцию, видимо, стала подарком на их 11-ю годовщину свадьбы. Решетник вместе с возлюбленной Кристиной и тремя сыновьями, младшему из которых всего годик, отправились в Белек - город на южном побережье Средиземного моря, известеный своими пляжами, термальными источниками и полями для гольфа.
На новом фото, которым Григорий поделился в своем микроблоге в Инстаграм, они с женой предстали во время вечерней прогулке, передает Politeka.net. Загорелая парочка позировала на аллее, усыпанной светящимися гирляндами. На стройные ножки Кристины в коротких синих шортиках невозможно не засмотреться.
"Mr & Mrs Reshetnik. Все будет Украина 💙💛", - подписано фото.
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Пользователи кинулись комментировать, не жалея комплиментов:
"Вы обалденные😍!"
"🔥шикарные как всегда"
"Красивые, счастливые❤️"
"Какая Кристина красивая! Гриша, Вам срочно надо умножить такую красоту! Даёшь дочку!!!😂🔥"
Отметим, Решетник рассказывал, что познакомился со своей будущей супругой на работе:
"Однажды, когда у нее было ночное дежурство на канале, я пригласил ее на встречу. Мы пообщались в ночном ресторане, и под утро я снова отвез ее на работу. За те несколько часов успел разглядеть все черты ее характера. И понял, что хочу с ней видеться чаще. С тех пор – всегда вместе!".
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