Жена ведущего шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант» Григория Решетника сделала неожиданное заявление, удивив даже собственного супруга.
Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник озадачила новым постом на своей странице в Инстаграм.
Жена ведущего опубликовала серию снимков, на которых позировала, прижимая к животу надпись «Это девочка!». Решетник счастливо улыбалась и выглядела очень довольной.
Такие снимки не могли не привлечь к себе внимание. Как известно, Григорий и Кристина воспитывают троих сыновей, а вот дочери у них пока нет. Неудивительно, что фото Решетник натолкнули многих на мысль о том, что в семье пары намечается пополнение.
«Сюрприз», - подписала снимки Кристина.
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В комментариях отметился ее муж. Решетник оставил комментарий с удивленными смайликами.
Подписчики Кристины также отреагировали.
«Гриша видимо что-то не знает», «Ахахаха Гриша похоже не в курсе», «Да лаааадно????? Вы реально не остановились?», «Та ну, шутка 100%», «Кристина! Если это то, о чем все подумали - я в восторге», «По-моему, аист на Мальдивах к вам не зря прилетает!», «Кристина, картинка. Поздравляю. Ура у Гриши будет лапочка дочка», - пишут люди.
Впрочем, судя по кадрам в Сториз Кристины, она была на вечеринке у подруги, на которой та раскрыла пол своего будущего ребенка.
Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник похвастался загорелой женой в коротких шортиках.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостячки" и "Україна має талант" Решетника публично обратилась к мужу.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник в плавках пожаловался на свою фигуру.