Жена ведущего шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант» Григория Решетника сделала неожиданное заявление, удивив даже собственного супруга.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник озадачила новым постом на своей странице в Инстаграм.

Жена ведущего опубликовала серию снимков, на которых позировала, прижимая к животу надпись «Это девочка!». Решетник счастливо улыбалась и выглядела очень довольной.

Такие снимки не могли не привлечь к себе внимание. Как известно, Григорий и Кристина воспитывают троих сыновей, а вот дочери у них пока нет. Неудивительно, что фото Решетник натолкнули многих на мысль о том, что в семье пары намечается пополнение.

«Сюрприз», - подписала снимки Кристина.

В комментариях отметился ее муж. Решетник оставил комментарий с удивленными смайликами.

Подписчики Кристины также отреагировали.

«Гриша видимо что-то не знает», «Ахахаха Гриша похоже не в курсе», «Да лаааадно????? Вы реально не остановились?», «Та ну, шутка 100%», «Кристина! Если это то, о чем все подумали - я в восторге», «По-моему, аист на Мальдивах к вам не зря прилетает!», «Кристина, картинка. Поздравляю. Ура у Гриши будет лапочка дочка», - пишут люди.

Впрочем, судя по кадрам в Сториз Кристины, она была на вечеринке у подруги, на которой та раскрыла пол своего будущего ребенка.

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник похвастался загорелой женой в коротких шортиках.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостячки" и "Україна має талант" Решетника публично обратилась к мужу.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник в плавках пожаловался на свою фигуру.