Жена шоумена, ведущего популярных проектов "Холостячка" и "Україна має талант" Григория Решетника рассказала о своей радости, наконец, раскрыв интригу.
Григорий и Кристина Решетники уже более 10 лет вместе, сообщает Politeka.net. Пара сейчас воспитывает троих сыновей - Ивана и Дмитрия, и младшего, который появился на свет в 2020-ом, Александра.
В недавних постах в Инстаграм Кристина навела интриги, вызвав слухи о своей четвертой беременности. Жена телеведущего сфотографировалась с табличкой: "Это девочка". Тут же в комментариях стали поздравлять женщину, но, как оказалось, зря.
В новой публикации супруга Решетника раскрыла интригу:
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Большое спасибо Вам всем за поздравления и за добрые слова, нас с Гришей действительно не остановить 🥰🥰🥰
Но пока мы радуемся счастью нашей прекрасной крестной @ anna.gromadtsova 🥳🎀🐣 Мы с подругами организовали сюрприз перед родами! И теперь все ждем у нее - волшебную девочку 🎀🎈🎀".
"Ничего не знаем. Все уже ждут от Вас с Григорием девочку 😄😃", "Иногда шутки становятся явью! Искренне желаю, чтобы у вас было именно так. И четвёртой была лапочка-дочка 😉❤️", "Ну…… я так ждала что это у вас девочка))", "Поздравляю Вашу крестную 😍😍😍", - написали пользователи сети.
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