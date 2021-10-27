Відома співачка і головна героїня другого сезону популярного проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася секретами, які допомагають їй виглядати бездоганно.
Як передає Politeka.net, Злата Огнєвіч є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013 році, де посіла 2 місце. У 2021 році вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".
Зовнішній вигляд артистки викликає захват не тільки чоловіків, але і жінок. Головними секретами краси Злата Огнєвіч вважає воду, правильне харчування і повноцінний сон. Співачка обожнює робити маски для обличчя, але левову частку уваги приділяє догляду за волоссям.
Коли Злата робить макіяж в звичайному житті, то віддає перевагу натуральним відтінкам, щоб виглядати максимально природно.
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Злата розповіла, що для губ любить використовувати м'які олівці.
"Моя любов з тих пір, як вперше спробувала", - зазначила вона.
Також артистка поділилася своєю хитрістю, що стосується макіяжу губ.
"Мені подобається змішувати відразу три відтінки", - розповіла вона.
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