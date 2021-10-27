Известная певица и главная героиня второго сезона популярного проекта "Холостячка" Злата Огневич поделилась секретами, которые помогают ей выглядеть безупречно.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013 году, где заняла 2 место. В 2021 году она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Внешний вид артистки вызывает восторг не только мужчин, но и женщин. Главными секретами красоты Злата Огневич считает воду, правильное питание и полноценный сон. Певица обожает делать маски для лица, но львиную долю внимания уделяет уходу за волосами.

Когда Злата делает макияж в обычной жизни, то отдает предпочтение натуральным оттенкам, чтобы выглядеть максимально естественно.

Злата рассказала, что для губ любит использовать мягкие карандаши.

«Моя любовь с тех пор, как впервые попробовала», - отметила она.

Также артистка поделилась своей хитростью, что касается макияжа губ.

«Мне нравится смешивать сразу три оттенка», - рассказала она.

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