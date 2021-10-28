Актриса і екс- "Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант",

Як стало відомо, що вже першого числа відбудеться прем'єра нового сезону костюмованої драми " кріпосна. Бажана любов"» Відома актриса Ксенія Мішина на час приєдналася до зйомок і постала у вже добре всім відомому образі Лідії Шефер.

На фото артистка позувала з близьким другом і колегою Євгеном Котом. З ним Мішина танцювала і перемогла на паркеті, а також тепер стала суддями в новому сезоні шоу.

"Увага глядача зосереджена на головному питанні: чи живий Андрій Андрійович Жадан? І поки шанувальники активно висувають свої версії продовження серіалу, актриса Ксенія Мішина інтригує своєю появою в розкішному вбранні поміщиці і жорстокої купчихи. Невже Лідія Шефер жива?» - сказано в описі під кадром.

Бал відвідала ще одна головна актриса драми-Наталія Денисенко, Михайло Заливако з Ганною Богдан, Злата Огневич та інші.

Також в новому пості зірка розповіла, що завжди вважала-для досягнення мети, потрібно вийти із зони комфорту, але одного разу вона вирішила сказати собі: "Стоп!".

У той непростий період Ксенія Мішина задалася питанням, чи знає вона свою зону комфорту. Актриса задумалася, як часто вона їсть те, що хоче, відпочиває, зустрічається з друзями, балує себе і так далі.

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