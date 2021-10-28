Психолог Роман Свечкоренко, який нещодавно став одним з тих, що вилетіли з проекту «Холостячка» з Златою Огневич, висловився про "підводні" камені свого тривалого розлучення.

Під час останнього ефіру виявилося, що Роман прийшов на шоу ще до закінчення шлюборозлучного процесу зі своєю дружиною. Причому Зала Огневич дізналася про це не відразу, але як тільки це стало відомо, вона попрощалася з чоловіком. Причому звезад додала-якщо він розлучиться, то може повернутися на шоу.

Сам чоловік вирішив відповісти в сторі Instagram на потік коментарів на свою адресу через те, що сталося:

"Ми розійшлися 1,5 роки тому, а на розлучення подали 10 місяців тому. А ці півроку між витратою і подачею документів до суду, ми обговорювали всі моменти стосуються нашої дитини. Ми не подавали на розлучення зопалу, на зло або через образи. Це був обдуманий крок. Ми просто хотіли врегулювати всі моменти про аліменти, чесного час проводження з дитиною.

Давайте раз і назавжди зафіксуємо, коли була подача позову, я взагалі навіть не знав, що буду подавати заявку на участь у проекті. Злата до мого розлучення ніякого і ніколи відносини мати і не могла.

А Відео для народження моєї дружини було записано 2 роки тому. Тоді я запросив друзів музикантів в ресторан, вони запитали: що грати? І я відповів: Як хочете, головне красиво. Вони зіграли близько 5-6 композицій, і одну з тих, що була на відео.

Коли з'явилася ідея співати для Злати я не міг пам'ятати, яку пісню з 6 грали музиканти. А на проект ми вибрали ту, яку легше зіграти і показати це в ефірі, але не купувати додатково права на пісню для використання. Смішно, що можна стати винуватим в таких абсурдних ситуаціях», - висловився чоловік.

Нагадавши, вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою.

Як повідомляла Politeka, розкрилася пікантна особливість Злати Огневич і Олега з "Холостячки", показове відео.

Також Politeka писала, що Огневич влаштувала провокацію на сеансі масажу з фаворитом на "Холостячці".