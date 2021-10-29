Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", показала кадры из спортзала, где она обычно тренируется и приводит свою фигуру в порядок.

После того, как популярная украинская певица Злата Огневич начала активно заниматься спортом, на ее официальной странице в Инстаграм стали довольно часто появляться фото и видео с тренировок. В этот раз в разделе Стори артистка показала новые кадры.

Певица выбрала для тренировки костюм с малиновым оттенком и уверенно хвастнула не только фигурой, но еще и растяжкой. Ранее звезда рассказывала, как обычно проходят ее будни.

«Начинаю своё утро с тренировки в любимой студии👧🏼 Завтрак: 🥑 краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами, лёгкий салат из овощей с зеленью, белковый омлет на соевом молоке, витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 ( он же рыбий жир ) После тренировки 🥤грейпфрутовый фреш.

Однозначно, спорт- это способ жизни, энергия и движение! 🌟👌🏽 А ещё- новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает» - рассказала Злата о своих буднях.

Напомним, в прошлом выпуске шоу покинули сразу два участника Винченцо Дулепа и Роман Свечкоренко. Примечательно, что последний может вернуться на проект после того, как разведется.

В новом эпизоде Злата Огневич с кавалерами отправится в Одессу. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, подкрепив кадром с ведущим шоу Григорием Решетником.

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