7 тиждень проекту "Холостячка-2" зі Златою Огневич був абсолютно не схожим на інші, у цій частині було багато інтриг і несподіваних поворотів, секретів і сміливих рішень.

Як повідомляє Politeka.net, Злата Огневич та учасники вирушили до Одеси. Холостячка пожила з претендентами на своє серце в одному будинку, тобто відбулася перевірка на сумісність і вона побачила, як чоловіки поводяться в побуті.

Максим Тарапата запросив Злату на пляж для усамітнення, а після — приніс їй вечерю в ліжко, Злата Огневич дуже зраділа і вручила йому троянду.

Роман Васильєв запропонував Златі покататися на конях, але після побачення у співачки залишився осад. Чоловік тиснув на Злату, не чуючи її "ні". Вона боїться коней, але Рома це ігнорував і змушував її осідлати тварину. Кінь Злати на побаченні навіть намагалася скинути свою наїзницю.

Олег Плахотнюк і Дмитро Шевченко побували на груповому побаченні. В кінці тижня чоловіки влаштували вечірку в гавайському стилі, на якій усіма можливими способами боролися за увагу Холостячки.

Одразу після вечірки героїні належало зробити складний вибір на церемонії троянд, яка була дуже напруженою. На церемонії Огневич попрощалася зі стоматологом Романом Васильєвим.

Вона зазначила, що він хоче бути ідеальним і намагається зробити і її ідеальною, але вона не така і ніколи такою не буде.

Крім того, після їхнього побачення, вона говорила: "Відчувала психологічний тиск з боку Романа. Я відчувала роздратування, образу і десь навіть легкий гнів. Все повинно було слідувати за його планом, і мені він просто не залишав вибору".

Нагадаємо, що Злата Огневич відправила учасників " Холостячки "на детектор брехні.

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