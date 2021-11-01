Злата Огневич, Нова "Холостячка", показала себе і розповіла про ставлення до релігії і віри.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною співачкою в Україні, учасницею Євробачення, переможницею " Маски "і новою"Холостячкою". Не забуває Злата і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Огневич була в ніжній сукні, сидячи біля піаніно. Зірка розповіла про свій світогляд:

"Ворожка.

Я вирішила написати цей пост, щоб розставити крапки над «і». До написання мене підштовхнули всілякі огляди #Холостячка і магічні розклади

Заздалегідь скажу, що поважаю світогляд інших і хочу розповісти про своє

Тема торкнеться релігії і віри

Про саму релігію ви зможете прочитати в інтернеті або, щоб не витрачати багато часу, в книзі Харарі #Sapiens, глибоко і в той же час - доступно.

Я ж хочу поговорити про своє ставлення до даного питання. Якийсь час я була релігійною ( дитинство і шкільні роки ), потім - глибокої атеїсткою, після трапився ряд подій і я остаточно зрозуміла, що мені близько.

Я не вірю в карти ТАРО, всілякі розклади, псування/привороти, нумерологію. Я не ходжу до церкви, хоча дуже люблю їсти паску на свято і бачити щасливі обличчя ( не від вина, а просто - від радості). Свої сни розцінюю як діалог з підсвідомістю і прояв інстинктів, в тому числі - самозбереження. Так як наша підсвідомість знає набагато більше відповідей, ніж ми думаємо. Науково доведено

Так ось, власне, про науку. Це головна частина мого поста. Я вірю в науку і сучасні технології, вірю в вчених, які ось в цю саму хвилину На порозі унікальних відкриттів, трудяться в лабораторіях, і ще в тих, хто освоює космос

Я вірю в людину, в те, що кожен з нас здатний творити чудеса. Своїм вибором, поведінкою, життєвими цінностями і справжніми вчинками. Я вірю, що сила думки здатна піднімати нас і вести далі, але і ця ж сила думки може привести до глибоких хвороб. Думок людини достатньо, щоб поліпшити якість життя, втілити цілі і бути повноправним господарем свого життя!

Мені дуже цікаво почути вашу думку з даного питання, чекаю коментарів", - написала Злата.

Фанати почали активно обговорювати пост:

"Злата, ви найкраща! Вчора переслухала майже всі ваші пісні.Талант! Бажаю щире зустріти свою долю на Холостячку" ," ви вірите в Бога? Моліться, коли Вам необхідна допомога, порада?", "Поділяю і підтримую !!! Ось прям точнісінько, здивований"," ви ж говорили, що зверталися до таррологів", " Віра займає значне місце в моєму житті і я досить строго до цього ставлюся. Але це зовсім не означає, що мені не можна приймати іншу позицію людей. Якщо вона приносить людині задоволення хто я щоб судити або засуджувати? Люди влаштовані так, що нам життєво необхідно в щось вірити, а ось у що саме справа особисто кожного)".

Нагадаємо, дружина ведучого "Холостяка" Решетника з'явилася на зйомках в компанії Огневич

А ще Politeka повідомляла, що після вильоту з "Холостячки" Свечкоренко розповів, яка Злата насправді

Також Politeka писала, що для "Холостячки" Огневич визначилися з кавалером





