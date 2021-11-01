Злата Огневич, новая "Холостячка", показала себя и рассказала об отношении к религии и вере.
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной певицей в Украине, участницей Евровидения, победительницей "Маски" и новой "Холостячкой". Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Огневич была в нежном платье, сидя у пианино. Звезда рассказала о своем мировоззрении:
"Гадалка.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Дикусар из «Танців з зірками» поразил трюками на пилоне, кадры уже в сети: «Это просто разрыв»
Олег Винник неожиданно отреагировал на ухаживания участницы шоу "Маска": "Наверно, Таюне"
"Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить"
Жена ведущего "Україна має талант" Решетника поделилась неприятным известием: "Я не понимаю..."
Я решила написать этот пост, чтобы расставить точки над «и». К написанию меня подтолкнули всевозможные обзоры #Холостячка и магические расклады
Заранее скажу, что уважаю мировоззрение других и хочу рассказать о своём
Тема коснётся РЕЛИГИИ и ВЕРЫ
Про саму религию Вы сможете прочесть в интернете или, чтобы не тратить много времени, в книге Харари #Sapiens, глубоко и в то же время- доступно.
Я же хочу поговорить о СВОЁМ отношении к данному вопросу. Какое-то время я была религиозной ( детство и школьные годы ), затем- глубокой атеисткой, после случился ряд событий и я окончательно поняла, что мне близко.
Я не верю в карты ТАРО, всевозможные расклады, порчи/привороты, нумерологию. Я не хожу в церковь , хотя очень люблю есть паску на праздник и видеть счастливые лица ( не от вина, а просто- от радости). Свои сны расцениваю как диалог с подсознанием и проявление инстинктов, в том числе- самосохранения. Так как наше подсознание знает гораздо больше ответов, чем мы думаем. Научно доказано
Так вот, собственно, о науке. Это главная часть моего поста. Я верю в науку и современные технологии, верю в учёных, которые вот в эту самую минуту на пороге уникальных открытий, трудятся в лабораториях, и ещё в тех, кто осваивает космос
Я верю в Человека, в то, что каждый из нас способен творить чудеса. Своим выбором, поведением, жизненными ценностями и настоящими поступками. Я верю, что сила мысли способна поднимать нас и вести дальше, но и эта же сила мысли может привести к глубоким болезням. Мыслей человека достаточно, чтобы улучшить качество жизни, воплотить цели и быть полноправным хозяином своей жизни!
Мне очень интересно услышать Ваше мнение по данному вопросу, жду комментариев", - написала Злата.
Фанаты начали активно обсуждать пост:
"Злата, Вы лучшая! Вчера переслушала почти все Ваши песни.Талант! Желаю искреннее встретить свою судьбу на Холостячке", "Вы верите в Бога? Молитесь ли, когда Вам необходима помощь, совет?", "Разделяю и поддерживаю !!! Вот прям точь в точь, удивлён", "Вы же говорили, что обращались к таррологам", "Вера занимает значительное место в моей жизни и я довольно строго к этому отношусь. Но это совершенно не значит, что мне нельзя принимать другую позицию людей. Если она приносит человеку удовольствие кто я чтобы судить или осуждать? Люди устроены так, что нам жизненно необходимо во что-то верить, а вот во что именно дело лично каждого)".
Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника появилась на съемках в компании Огневич
А еще Politeka сообщала, что после вылета из "Холостячки" Свечкоренко рассказал, какая Злата на самом деле
Также Politeka писала, что для "Холостячки" Огневич определились с кавалером