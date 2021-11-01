Злата Огневич, новая "Холостячка", показала себя и рассказала об отношении к религии и вере.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной певицей в Украине, участницей Евровидения, победительницей "Маски" и новой "Холостячкой". Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Огневич была в нежном платье, сидя у пианино. Звезда рассказала о своем мировоззрении:

"Гадалка.

Я решила написать этот пост, чтобы расставить точки над «и». К написанию меня подтолкнули всевозможные обзоры #Холостячка и магические расклады

Заранее скажу, что уважаю мировоззрение других и хочу рассказать о своём

Тема коснётся РЕЛИГИИ и ВЕРЫ

Про саму религию Вы сможете прочесть в интернете или, чтобы не тратить много времени, в книге Харари #Sapiens, глубоко и в то же время- доступно.

Я же хочу поговорить о СВОЁМ отношении к данному вопросу. Какое-то время я была религиозной ( детство и школьные годы ), затем- глубокой атеисткой, после случился ряд событий и я окончательно поняла, что мне близко.

Я не верю в карты ТАРО, всевозможные расклады, порчи/привороты, нумерологию. Я не хожу в церковь , хотя очень люблю есть паску на праздник и видеть счастливые лица ( не от вина, а просто- от радости). Свои сны расцениваю как диалог с подсознанием и проявление инстинктов, в том числе- самосохранения. Так как наше подсознание знает гораздо больше ответов, чем мы думаем. Научно доказано

Так вот, собственно, о науке. Это главная часть моего поста. Я верю в науку и современные технологии, верю в учёных, которые вот в эту самую минуту на пороге уникальных открытий, трудятся в лабораториях, и ещё в тех, кто осваивает космос

Я верю в Человека, в то, что каждый из нас способен творить чудеса. Своим выбором, поведением, жизненными ценностями и настоящими поступками. Я верю, что сила мысли способна поднимать нас и вести дальше, но и эта же сила мысли может привести к глубоким болезням. Мыслей человека достаточно, чтобы улучшить качество жизни, воплотить цели и быть полноправным хозяином своей жизни!

Мне очень интересно услышать Ваше мнение по данному вопросу, жду комментариев", - написала Злата.

Фанаты начали активно обсуждать пост:

"Злата, Вы лучшая! Вчера переслушала почти все Ваши песни.Талант! Желаю искреннее встретить свою судьбу на Холостячке", "Вы верите в Бога? Молитесь ли, когда Вам необходима помощь, совет?", "Разделяю и поддерживаю !!! Вот прям точь в точь, удивлён", "Вы же говорили, что обращались к таррологам", "Вера занимает значительное место в моей жизни и я довольно строго к этому отношусь. Но это совершенно не значит, что мне нельзя принимать другую позицию людей. Если она приносит человеку удовольствие кто я чтобы судить или осуждать? Люди устроены так, что нам жизненно необходимо во что-то верить, а вот во что именно дело лично каждого)".

Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника появилась на съемках в компании Огневич

А еще Politeka сообщала, что после вылета из "Холостячки" Свечкоренко рассказал, какая Злата на самом деле

Также Politeka писала, что для "Холостячки" Огневич определились с кавалером





