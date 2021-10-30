Ведущий популярных украинских шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант» Григорий Решетник уехал на съемки в Одессу с Огневич, супруга мужа не удержалась и сделала ему сюрприз.

Как известно, Кристина и Григорий Решетники уже более десяти лет вместе. Они поддерживают друг друга и являются примером для многих. В этот раз сюрприз Кристины застал врасплох не только мужа.

Кристина в этот раз показала, как прошла ее встреча со Златой Огневич, после того, как она летом приезжала на съемки "Холостячки".

«Как мы со Златой в Одессе встретились 😃 Талантливая, привлекательная, умная, сияющая и утонченная 🌹 Главная Холостячка страны 😍» - написала Кристина.

Злата поспешила ответить: «Это был особый день 🔥».

Пользователи сети также от шуток не удержались:

«Все встречи в Одессе прошли у Златы в комнате 😅; Ох, введет Грицька 😂; Работала раньше со Златой, помню, как она тогда еще Инной Бордюг была ☺️😉; А Вы похожи».

Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Недавно стало известно, что она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Ранее певица опубликовала новое фото. Как известно, прошлый выпуск "Холостячки" покинул Роман Васильев, которого запомнили как идеального мужчину. Злата Огневич рассказала, что чувствует после того, как ей пришлось сделать такой выбор.

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