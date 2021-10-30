Ведучий популярних українських шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант" Григорій Решетник поїхав на зйомки в Одесу з Огневич, дружина чоловіка не втрималася і зробила йому сюрприз.

Як відомо, Христина і Григорій Решетники вже більше десяти років разом. Вони підтримують один одного і є прикладом для багатьох. Цього разу сюрприз Христини застав зненацька не тільки чоловіка.

Христина цього разу показала, як пройшла її зустріч зі Златою Огневич, після того, як вона влітку приїжджала на зйомки "Холостячки".

"Як ми зі Златою в Одесі зустрілися 😃 талановита, приваблива, розумна, сяюча і витончена 🌹 Головна Холостячка країни 😍» - написала Христина.

Злата поспішила відповісти: »Це був особливий день🔥".

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"Всі Зустрічі в Одесі пройшли у Злати в кімнаті 😅; Ох, введе Грицька 😂; працювала раніше зі Златою, пам'ятаю, як вона тоді ще Інною Бордюг була️️️; а ви схожі».

Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Нещодавно стало відомо, що вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

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