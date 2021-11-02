Що зараз з "Холостячкою"

Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", напередодні зробила щеплення від коронавірусу, співачка детально розповіла, як почувається після вакцинації.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич посіла третє місце на" Євробаченні", виступаючи від України. Також Зірка перемогла на шоу" Маска " в першому сезоні. А тепер Злата стала новою героїнею шоу"Холостяка". Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Не упустила вона і таку важливу тему, як вакцинація від коронавірусу.

Злата розповіла, що в день щеплення відчувала себе абсолютно добре.

Також "Холостячка" записала відеозвернення на наступний день, і зізналася, що затьмарило її настрій.

"Відчуття після майже доби вакцинації прекрасні. Чудово спала ніч. Рука не болить. На місці уколу таке відчуття, як невеликий забій після тренування. А так все клас. Я готова співати літати танцювати. Ось тільки з погодою трохи не пощастило сьогодні", - розповіла Злата.

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