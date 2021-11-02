Что сейчас с "Холостячкой"

Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", накануне сделала прививку от коронавируса, певица детально рассказала, как чувствует себя после вакцинации.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич заняла третье место на "Евровидении", выступая от Украины. Также звезда победила на шоу "Маска" в первом сезоне. А теперь Злата стала новой героиней шоу "Холостяка". Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Не упустила она и такую важную тему, как вакцинация от коронавируса.

Злата рассказала, что в день прививки чувствовала себя абсолютно хорошо.

Также «Холостячка» записала видеообращение на следующий день, и призналась, что омрачило ее настроение.

«Ощущения после почти суток вакцинации прекрасные. Прекрасно спала ночь. Рука не болит. На месте укола такое ощущение, как небольшой ушиб после тренировки. А так все класс. Я готова петь летать танцевать. Вот только с погодой чуть-чуть не повезло сегодня», - рассказала Злата.

Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника появилась на съемках в компании Огневич

А еще Politeka сообщала, что после вылета из "Холостячки" Свечкоренко рассказал, какая Злата на самом деле

Также Politeka писала, что для "Холостячки" Огневич определились с кавалером