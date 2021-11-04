Известная украинская певица и участница второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич сообщила поклонникам, что переносит свой гастрольный тур.
Как пишет Politeka.net, 35-летняя известная певица Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) стала героиней нового сезона реалити-шоу на СТБ "Холостячка". Несмотря на съемки проекта Злата продолжила развивать сольную карьеру и готовила большой концертный тур. Однако в своем Instagram сообщила поклонникам печальную новость – тур переносят.
"За окном дождь и у меня на сердце также дождь, потому что, к сожалению, вынуждена вам сообщить, что наш тур, который был запланирован на ноябрь, переносится на весну. Вся Украина в красной зоне и вы сами понимаете, сейчас не лучшие времена", - сказала Злата.
Так, концерты певицы в Полтаве, Харькове, Днепре, Одессе, Херсоне и Николаеве, которые должны были проходить с 10 по 25 ноября перенесли на весну, но точные даты пока неизвестны.
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