Известная украинская певица и участница второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич сообщила поклонникам, что переносит свой гастрольный тур.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя известная певица Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) стала героиней нового сезона реалити-шоу на СТБ "Холостячка". Несмотря на съемки проекта Злата продолжила развивать сольную карьеру и готовила большой концертный тур. Однако в своем Instagram сообщила поклонникам печальную новость – тур переносят.

"За окном дождь и у меня на сердце также дождь, потому что, к сожалению, вынуждена вам сообщить, что наш тур, который был запланирован на ноябрь, переносится на весну. Вся Украина в красной зоне и вы сами понимаете, сейчас не лучшие времена", - сказала Злата.

Так, концерты певицы в Полтаве, Харькове, Днепре, Одессе, Херсоне и Николаеве, которые должны были проходить с 10 по 25 ноября перенесли на весну, но точные даты пока неизвестны.

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