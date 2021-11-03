Фаворити відомої співачки Злати Огневич після "Холостячки" Роман Васильєв, Олег Плахотнюк і Андрій Хветкевич засвітилися в компанії юної красуні.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є головною героїнею 2-го сезону "Холостячки". 7 тиждень проєкту пройшов несподівано для багатьох глядачів. Проєкт покинув фаворит Злати Огневич Роман Василенко.

Так, на цей раз вибув учасник проекту "Холостяка" Роман Васильєв опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він засвітився з юною дівчиною Ванессою, також в компанії був Олег Плахотнюк і Андрій Хветкевич.

"Сьогодні ми на крутому заході. У цієї чудової людини ювілей-20 років. У нас тут компанія холостяків. Хлопці, побажайте Ванессі що-небудь", - сказав Роман Васильєв.

Холостяки привітали її з Днем народження, а Олег Плахотнюк завалив дівчину компліментами.

"Ти нереальна красуня!",- сказав учасник "Холостячки".

Варто відзначити, що Роман Васильєв покинув проєкт "Холостячка". Злата Огневич аргументувала свій вибір тим, що він хоче бути ідеальним і намагається зробити і її ідеальною, але вона не така і ніколи такої не буде.

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