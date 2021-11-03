Фавориты известной певицы Златы Огневич после "Холостячки" Роман Васильев, Олег Плахотнюк и Андрей Хветкевич засветились в компании юной красотки.
Как передает Politeka.net, Злата Огневич является главной героиней 2-го сезона "Холостячки". 7 неделя проекта прошла неожиданно для многих зрителей. Проект покинул фаворит Златы Огневич Роман Василенко.
Так, на этот раз выбывший участник проекта "Холостяка" Роман Васильев опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он засветился с юной девушкой Ванессой, также в компании был Олег Плахотнюк и Андрей Хветкевич.
"Сегодня мы на крутом мероприятии. У этого замечательного человека юбилей - 20 лет. У нас тут компания холостяков. Ребята, пожелайте Ванессе что-нибудь", - сказал Роман Васильев.
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Холостяки поздравили её с Днём Рождения, а Олег Плахотнюк завалил девушку комплиментами.
"Ты нереальная красотка!", - сказал участник "Холостячки".
Стоит отметить, что Роман Васильев покинул проект "Холостячка". Злата Огневич аргументировала свой выбор тем, что он хочет быть идеальным и пытается сделать и ее идеальной, но она не такая и никогда такой не будет.
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