Известная певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", попала в неловкую ситуацию во время одного из эфиров на индивидуальном свидании во время отдыха.

Мужчина решил высказаться по поводу крайнего парного свидания со Златой, ведь получил очень много сообщений после выхода нового выпуска вэфира. Так, он подметил, что желает поделиться своим мнением о произошедшем и услышать чужое, которое будет ценным для него.

Как известно, на свидании у него сломался водный скутер, и он остался один в открытом море (берег в принципе было видно, но где-то вдалеке), а Дима со Златой умчали на место свидания за Черноморск.

«По договору, через половину пути, Злата должна была пересесть ко мне, это было наше с Димой джентльменское соглашение, и в принципе в “начале своей поломки”,я не сильно переживал, думал, сейчас они увидят, что я отстал - и вернуться за мной…

Но проходит 20.. 30 мин, час - а за мной никто и не собирается возвращаться …. Вот тут я почувствовал себя «лишним на этом празднике жизни»… Мне просто стало больно… От того как можно ошибаться в людях, особенно которым доверяешь, ну и которые позиционируют себя "ровными пацанами".

Многие мои конкуренты, спекулируют фразами, типа -« я не дружбу пришёл строить, а отношения», встречный вопрос - а человеком порядочным ты не хочешь остаться … Вопрос не в дружбе, а чисто человеческих качествах, присущих каждому НАСТОЯЩЕМУ мужчине, но это не о моём «напарнике» на свидании А у этого «самца» даже мысли , я не говорю что то сделать, о том где я, даже не проскочило» - высказался мужчина.

Он подчеркнул, что проект закончиться, а ВАМ с этим жить до конца.

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«Олег я не знаю ,остались Вы дальше или нет,но пишу сразу не унывать,Ваша судьба найдёт Вас сама❤️А если остались то рада за Вас безусловно👏🙌; тот момент, что ты смог сам себя спасти, нашел неисправность, не паниковал и вырулил из ситуации — говорит о твоей внутренней силе; Мне тоже эта ситуация очень не понравилась. Дима поступил не по мужски. А Злате тоже все равно было, нет тебя где-то ну ничего он там с командой же.... и кушать так хочется..... короче...».

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