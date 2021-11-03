Популярна українська співачка та учасниця другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч опублікувала ніжні слова зізнання в коханні.
Як пише Politeka.net, 35-річна відома співачка Злата Огнєвіч (справжнє ім’я Інна Бордюг) вирішила взяти участь у реаліті-проєкті на СТБ та стала героїнею нового сезону "Холостячки". Раніше Злата розповідала, що прийшла на шоу, щоб знайти справжнє кохання та створити сім’ю.
У своєму Instagram Злата вирішила заінтригувати шанувальників та опублікувала світлину, де чоловік ніжно обіймає жінку. Окрім цього, співачка написала ніжне любовне послання.
"Я люблю тебе всім, чим являюся, всім, чим я був, і всім, чим надіюся стати. Я люблю тебе своїм минулим і люблю своїм майбутнім. Я люблю тебе за дітей, які в нас будуть, і за роки, які будемо мати. Я люблю тебе за кожну свою усмішку і навіть більше за кожну твою усмішку (с)", - написала Злата.
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Кому адресовані такі слова чи хто їх автор співачка не написала, чим сильно заінтригувала фанатів.
Рaніше Politeka писала, що після вильоту з "Холостячки" Свечкоренко розповів, яка Злата насправді: "Якщо їй щось не подобалося...".
Нагадаємо, що "Холостячка" Огнєвіч в незвичайному купальнику з зав'язками показала животик: "Вирішила побалувати...".
A ще Politeka повідомляла, що залицяльники влаштували Златі Огневич сцену ревнощів, застукавши її в ліжку з іншим: "Захотілося вломити йому".