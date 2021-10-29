Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", показала себе в смугастому купальнику, блиснувши площиною животика, і розповівши, як себе балує.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич посіла третє місце на" Євробаченні", виступаючи від України. Також Зірка перемогла на шоу" Маска " в першому сезоні. А тепер Злата стала новою героїнею шоу"Холостяка". Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс в соціальній мережі Злата з'явилася в смугастому купальнику. Зірка розповіла, що сьогодні планує:

"Сьогодні день релаксу. Я вирішила побалувати свою маленьку внутрішню дівчинку, тому прийшла в спа. Я так багато останнім часом працювала і такий величезний внутрішній ресурс на забіг вперед, що забула. Забула про дуже важливу функцію, просто прийти і розслабитися".

"Сьогодні вирішила побалувати свою внутрішню дівчинку", - підписала відео Злата.

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