Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", показала себе в смугастому купальнику, блиснувши площиною животика, і розповівши, як себе балує.
Як пише Politeka.net, Злата Огневич посіла третє місце на" Євробаченні", виступаючи від України. Також Зірка перемогла на шоу" Маска " в першому сезоні. А тепер Злата стала новою героїнею шоу"Холостяка". Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому сторіс в соціальній мережі Злата з'явилася в смугастому купальнику. Зірка розповіла, що сьогодні планує:
"Сьогодні день релаксу. Я вирішила побалувати свою маленьку внутрішню дівчинку, тому прийшла в спа. Я так багато останнім часом працювала і такий величезний внутрішній ресурс на забіг вперед, що забула. Забула про дуже важливу функцію, просто прийти і розслабитися".
Поповнення в родині Софії Ротару, внучка показала їх з нареченим кучерявого малюка: "Який він лапочка"
Вагітна в 11 років: поліція розкрила трагічні деталі про маленьку українку, хто батько майбутньої дитини
Нові симптоми коронавірусу, лікар попередила українців: "На 2-3 день після початку хвороби..."
52-річна Лопес на пляжі не посоромилася показати себе без косметики і перуки: "Яка гарненька"
"Пані Зарицька": схудла солістка KAZKA вразила виглядом у вбранні з прозорими вставками
"Сьогодні вирішила побалувати свою внутрішню дівчинку", - підписала відео Злата.
Нагадаємо, обранця" Холостячки " Злати Огневич вирахували по фото з ресторану
А ще Politeka писала, що" Холостячка " Огневич в топіку і лосинах показала майстерність розтяжки на тренуванні
Також Politeka повідомляла, що" Холостячка "Мішина в пух і прах "розгромила" Огневич з дивною зачіскою