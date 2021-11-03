Популярная украинская певица и участница второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич опубликовала нежные слова признания в любви.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя известная певица Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) решила принять участие в реалити-проекте на СТБ и стала героиней нового сезона "Холостячки". Ранее Злата рассказывала, что пришла на шоу, чтобы найти настоящую любовь и создать семью.

В своем Instagram Злата решила заинтриговать поклонников и опубликовала фотографию, где мужчина нежно обнимает женщину. Кроме этого, певица написала нежное любовное послание.

"Я люблю тебя всем, чем являюсь, и всем, чем я был, и всем, чем я надеюсь стать. Я люблю тебя своим прошлым и люблю своим будущим. Я люблю тебя за детей, которые у нас будут, и за годы, которые будем иметь. Я люблю тебя за каждую свою улыбку и даже больше за каждую твою улыбку (с)", - написала Злата.

Кому адресованы такие слова и кто их автор певица не написала, чем сильно заинтриговала фанатов.

Ранее Politeka писала, что после вылета из "Холостячки" Свечкоренко рассказал, какая Злата на самом деле: "Если ей что-то не нравилось...".

Напомним, что "Холостячка" Огневич в необычном купальнике с завязками показала животик: "Решила побаловать...".

A еще Politeka сообщала, что ухажеры устроили Злате Огневич сцену ревности, застукав ее в постели с другим: "Захотелось вломить ему".