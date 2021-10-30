Психолог Роман Свечкоренко, який нещодавно став одним з тих, що вилетів з проекту "Холостячка" з Златою Огневич, вирішив висловитися з приводу щирості співачки на шоу і чому це було важко.

Чоловік під час попереднього ефіру шоу змушений був покинути його через те, що Злата дізналася про його не завершився шлюборозлучний процес. Співачка заявила після того, як дізналася про статус Свечкоренко, то вирішила – їй слід попрощатися з ним. Але Огневич додала-якщо він розлучиться, то може повернутися на «Холостячку.

Зараз Роман відповідає на різні запитання користувачів мережі. Цього разу не обійшлося без

Сам чоловік вирішив відповісти в сторі Instagram на потік коментарів на свою адресу через те, що сталося: "Злата завжди була з усіма щира, завжди! Завжди була ввічлива і дуже чуйна. Якщо їй щось не подобалося, вона говорила все, як є.

Деяким людям я б порадив трохи лояльніше і більш шанобливо ставитися до неї. Повірте, дуже складно 3 місяці, 7 днів на тиждень постійно перебувати на зйомках, паралельно встигаючи робити якісь ще свої справи. Тому що життя триває і поза проектом.

При цьому їй треба щотижня виганяти мінімум одного учасника і знайти учасника, з яким їй буде комфортно і якого вона зможе полюбити. Половина з тих, хто пише їй зараз всякі гидоти, не витримала б і половини її навантаження " - чесно відповів Роман.

Відзначимо, раніше в анонсі нового ефіру Огневич поки вдалося привернути увагу поведінкою з одним зі своїх Фаворитів. Як виявилося, чоловік вирішив зробити сюрприз вранці співачці і приніс їй Сніданок в ліжко. Вони лежали на ліжку і їли смакоту, насолоджуючись часом один з одним. Причому без поцілунків з їжею не обійшлося.

Як тільки пара почала цілуватися, їх побачення було перервано-приши інші учасники проекту, перешкодивши індивідуальному побаченню.

"У сенсі? Захотілося вломити йому!» - сказав один з учасників.

Нагадавши, вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою.

Як повідомляла Politeka, розкрилася пікантна особливість Злати Огневич і Олега з "Холостячки", показове відео.

Також Politeka писала, що Огневич влаштувала провокацію на сеансі масажу з фаворитом на "Холостячці".