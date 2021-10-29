Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу" Холостячка", перед кожним випуском нового ефіру розбурхує кадрами з анонсу - цього разу учасники проекту прийшли на індивідуальне побачення співачки.

Виконавиця зовсім скоро повинна буде вибрати переможця проекту і традиційно не може про це розповісти навіть натяком. Навіть якщо Злата залишилася після шоу одна – про це можна буде дізнатися тільки після фіналу на спеціальному пост-шоу.

В анонсі нового ефіру Огневич поки вдалося привернути увагу поведінкою з одним зі своїх Фаворитів. Як виявилося, чоловік вирішив зробити сюрприз вранці співачці і приніс їй Сніданок в ліжко. Вони лежали на ліжку і їли смакоту, насолоджуючись часом один з одним. Причому без поцілунків з їжею не обійшлося.

Як тільки пара почала цілуватися, їх побачення було перервано-приши інші учасники проекту, перешкодивши індивідуальному побаченню.

"У сенсі? Захотілося вломити йому!» - сказав один з учасників.

Ми також писали, після того, як популярна українська співачка Злата Огневич почала активно займатися спортом, на її офіційній сторінці в Instagram стали досить часто з'являтися фото і відео з тренувань. Цього разу в розділі Сторі артистка показала нові кадри.

Співачка вибрала для тренування костюм з малиновим відтінком і впевнено хвалилася не тільки фігурою, але ще і розтяжкою. Раніше зірка розповідала, як зазвичай проходять її будні.

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