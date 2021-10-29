Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", перед каждым выпуском нового эфира будоражит кадрами из анонса - в этот раз участники проекта пришли на индивидуальное свидание певицы.

Исполнительница совсем скоро должна будет выбрать победителя проекта и традиционно не может об этом рассказать даже намеком. Даже если Злата осталась после шоу одна – об этом можно будет узнать только после финала на специальном пост-шоу.

В анонсе нового эфира Огневич пока удалось привлечь внимание поведением с одним из своих фаворитов. Как оказалось, мужчина решил сделать сюрприз утром певице и принес ей завтрак в постель. Они лежали на постели и ели вкусности, наслаждаясь временем друг с другом. Причем без поцелуев с едой не обошлось.

Как только пара начала целоваться, их свидание было прервано – приши другие участники проекта, помешав индивидуальному свиданию.

«В смысле? Захотелось вломить ему!» - сказал один из участников.

Мы также писали, после того, как популярная украинская певица Злата Огневич начала активно заниматься спортом, на ее официальной странице в Инстаграм стали довольно часто появляться фото и видео с тренировок. В этот раз в разделе Стори артистка показала новые кадры.

Певица выбрала для тренировки костюм с малиновым оттенком и уверенно хвастнула не только фигурой, но еще и растяжкой. Ранее звезда рассказывала, как обычно проходят ее будни.

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