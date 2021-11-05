Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич дала наставление украинкам.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Злата Огневич решила дать наставление своим поклонницам, поскольку заметила, что мало кто из них ставит на первое место себя и свои желания.

"Очень нравится наш диалог с вами, особенно в моих крайних постах, особенно там, где речь идет о здоровом женском эгоизме. И меня искренне печалит тот факт, что так много женщин не хотят признать, за собой право ставить на первое место свои потребности, свои цели, свои какие-то хотелки и мечталки", - рассказала певица.

"Девочки, вы у себя одни единственные, пожалуйста, любите себя, уважайте себя, не позволяйте никому грязными сапогами заходить на вашу прекрасную территорию в ваш прекрасный цветущий сад", - обратилась к поклонницам Злата Огневич.

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