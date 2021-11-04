Известная украинская певица и участница второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич резко высказалась по поводу своих частых поцелуев с мужчинами на проекте.

После старта сезона «Холостячки» комментарии с гневным содержанием не покидают Злату Огневич и чуть ли не под каждым постом ее критикуют за поведение на шоу. Сначала поклонникам проекта не нравилась одежда Златы и ее платья, которые ранее надевали другие участницы «Холостяка».

Затем звезду начали высмеивать за неловкие моменты на шоу. А в этот раз перед выходом нового эфира пользователи прошлись по поведению Златы на индивидуальных свиданиях и их поцелуи. По мнению фанатов, девушка делает это слишком часто и обесценивает проект лишней откровенностью.

«Достали уже со своими претензиями – почему я целую нескольких мужчин. Хватит брызгать ядом! Я – свободная женщина, я сейчас нахожусь в процессе выбора и только мне за него отвечать. Поддерживаете мою позицию?» - высказалась Огневич в ответ.

Несмотря на съемки проекта Злата продолжила развивать сольную карьеру и готовила большой концертный тур. Однако в своем Instagram ранее певица сообщила поклонникам печальную новость – тур переносят.

"За окном дождь и у меня на сердце также дождь, потому что, к сожалению, вынуждена вам сообщить, что наш тур, который был запланирован на ноябрь, переносится на весну. Вся Украина в красной зоне и вы сами понимаете, сейчас не лучшие времена", - сказала Злата.

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