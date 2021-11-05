Известный бизнесмен Алексей Тригубенко, который являлся финалистом первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, засветился с участниками второго сезона.

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того, чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, однако "Холостячка" выбрала другого.

Так, на этот раз финалист "Холостячки" с Мишиной опубликовал новую серию фото. На кадрах Алексей Тригубенко засветился в компании новых холостяков, которые борются за сердце "Холостячки" Златы Огневич. Они вместе пришли на передачу "Как выйти замуж", где Тригубенко впервые расскажет о своих отношениях.

"Сегодня после Холостячки включайте пост-шоу «Як вийти заміж»! Будем обсуждать закулисье 8 выпуска. И это будет первый раз, когда я публично рассказал про свои отношения



Пишите потом комментарии, как вам пост-шоу?", - спросил Алексей Тригубенко.

Поклонники оставили множество комментариев под фото с холостяками: "Это интересно будет", "Вот из-за тебя я пост теперь посмотрю", "Ну все, сон пропал! как же пропустить программу с Вашим участием!", "Вечер обещает быть насыщенным".

Ранее сообщалось, отвергнутый Мишиной Алексей Тригубенко похвастался сюрпризом от незнакомки: "Возвращаюсь домой, а тут...."

Также, экс-финалист "Холостячки" Тригубенко после претензий мамы появился с блондинкой: "До дня рождения женишься"

Politeka рассказывала, финалист "Холостячки" Тригубенко больше не знакомится с девушками, выяснилась причина: "Сори, но..."