Украинский бизнесмен, финалист первого сезона шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко, который был отвергнут актрисой Ксенией Мишиной в финале шоу, показал неожиданный сюрприз от незнакомки.

Как передает Politeka.net, 32-летний Тригубенко до сих пор одинок. После проекта его поддерживали тысячи поклонниц, которые мечтали, что Ксения Мишина выберет его. Сегодня Тригубенко достаточно популярен в сети, на его страницу в Инстаграм подписано 165 тысяч человек.

В свежих сторис Тригубенко показал, что фанатки оказывают ему знаки внимания не только в сети. На двери своей квартиры он нашел небольшой подарочный пакетик.

«Возвращаюсь домой, а тут такой сюрприз. И не подписано, от кого. Как думаете, что там?», - подписал фото Тригубенко.

Позже мужчина показал, что в пакете оказались сладости.

«Там были очень вкусные маффины. Спасибо», - добавил он.

Отметим, что на днях у Тригубенко произошел серьезный разговор с мамой, которая никак не может дождаться внуков и женитьбы сына.

Напомним, что Тригубенко больше не знакомится с девушками: "Сори, но...".

Также Politeka писала, что Тригубенко после конфликта с мамой появился с блондинкой: "До дня рождения женишься".

А еще Politeka рассказывала, что мама отчитала Тригубенко как маленького: «Тебе 33…».