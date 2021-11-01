Відомий бізнесмен і фіналіст Олексій Тригубенко, який став фіналістом першого сезону "Холостячки" з Ксенією Мішиною, засмутив свою маму.
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Тригубенко влаштував рубрику відповідей на запитання шанувальників. Він запропонував поставити запитання його мамі. Шанувальники поцікавилися, чи чекає жінка одруження свого сина.
"Ти говорив, коли тобі буде 33, у мене вже онуки будуть. Через два тижні тобі 33", - відчитала мама Тригубенка.
Варто відзначити, що на відео чоловік трохи розгубився і став виправдовуватися перед мамою, зазначивши, що «щось пішло не так». Після цієї відповіді мама більше не брала участі в його рубриці.
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"Ну все, після цієї історії понеслося", - підписав відео Тригубенко.
Зазначимо, що Олексій Тригубенко складно переживав поразку на проекті «Холостячки». Тим більше, що йому пророкували перемогу в цьому шоу, адже всі бачили його щирі почуття до Ксенії Мішиної. Зараз чоловік самотній.
Нагадаємо, що Тригубенка помітили за лаштунками популярного шоу: кадри.
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