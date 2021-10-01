Фіналіста реаліті-шоу "Холостячка" Олексія Тригубенко помітили за лаштунками нового сезону шоу "Україна має талант"

Як пише Politeka.net, 32-річний власник компанії, яка здає в оренду авто для водіїв таксі, Олексій Тригубенко вирішив взяти участь у реліті-шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Олексій дійшов до фіналу, однак Ксенія надала перевагу гумористу Олександру Еллерту, із яким розійшлася через деякий час після шоу.

Після участі в "Холостячці" Олексій Тригубенко став доволі медійною особистістю. Він часто дає різні інтрев’ю, а нещодавно його помітили за кулісами талант-шоу "Україна має талант", у якому Мішина бере участь як суддя.

На офіційній сторінці проєкту в Instagram опублікували змонтоване відео бекстейджу, ведучою якого є відома співачка Jerry Heil.

Окрім цього, на шоу засвітилися також учасник "Холостячки" Євген Ковтуненко та учасниця "Холостяка-11" Надін Медведчук.

"Ось це шматочок нашого крутого бекстейджу з Джері Хейл ❤ Справжні емоції, відверті зізнання, найсміливіші мрії та провокативні інтерв’ю – все це українці побачать за лаштунками "Україна має талант" вже з 23 жовтня!", - написали на сторінці.

Шанувальники шоу залишили багато коментарів.

"Дуже і дуже чекаємо 😍 промо ролик крутезний🔥", "Круто 🔥", "пушка ракета 🔥", " Чекаємо 😍❤️", " Класні 😍🔥🔥🔥", " 😍чекаю, чекаю", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що знехтуваному "Холостячкою" Олексію Тригубенку знадобилася допомога психолога: "Я офігів".

Нагадаємо, що провал на "Холостячці", Тригубенко розповів про візит до психотерапевта: "Я наговорив багато зайвого".

A ще Politeka повідомлялa, що невдача з "Холостячкою" Мішиною, Тригубенко розповів, як змінилося його життя: "Спасибі всім...".