Учасник "Холостячки" Олексій Тригубенко розповів про свій перший досвід відвідування психолога

Як повідомляє Politeka.net, фіналіст реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко поділився своїм досвідом відвідування психотерапевта. Хлопець опублікував у своєму Instagram миле фото і довгий пост з міркуваннями. До слова, розмову Олексія з фахівцем шанувальники також можуть подивитися в мережі, адже вони зняли все на відео.

"Перший раз у психолога. Останнім часом у мене були емоційні ситуації в особистому житті, які не розповідав з певних причин. В інтерв'ю з @pogodin_igor ми обговорили їх з несподіваним для мене поворотом. Спочатку я йшов із запитом зрозуміти, що мені робити. Але як виявилося, ключове рішення не в пошуку готового плану дій", - поділився Тригубенко.

Схоже, хлопець зустрів дуже важливого для себе людини в особі психолога, з яким буде шукати гармонію.

"Для того, щоб знати себе, потрібно постійно працювати над собою. І цей процес не припиняється ніколи. Ми часто парімся, що про нас будуть думати інші. Але робота над собою потрібна не для того, щоб відповідати очікуванням. Такі зусилля допомагають у що будь-яку ціну залишатися вірним собі. і навіть якщо відношення не складуться, якщо ти комусь не сподобаєшся, то завжди будеш знати, який є насправді, і тому не зміниш себе істинного, що дуже важливо ", - говорить Олексій

Відзначимо, що психотерапевт теж опублікував фото з бесіди з Олексієм і поділився своїми враженнями від спілкування з ним.

Нагадаємо, Фіналіста "Холостячки" Тригубенка помітили за лаштунками нового шоу, в якому бере участь Мішина: кадри.

Як повідомляла Politeka, Відкинутому "Холостячкою" Олексію Тригубенку знадобилася допомога психолога: "Я офігел".

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