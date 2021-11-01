Известный бизнесмен и финалист Алексей Тригубенко, который стал финалистом первого сезона «Холостячки» с Ксенией Мишиной, расстроил свою маму.
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Тригубенко устроил рубрику ответов на вопросы поклонников. Он предложил задать вопросы его маме. Поклонники поинтересовались, ждет ли женщина женитьбы своего сына.
«Ты говорил, когда тебе будет 33, у меня уже внуки будут. Через две недели тебе 33», - отчитала мама Тригубенко.
Стоит отметить, что на видео мужчина немного растерялся и стал оправдываться перед мамой, отметив, что «что-то пошло не так». После этого ответа мама больше не участвовала в его рубрике.
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«Ну все, после этой истории понеслось», - подписал видео Тригубенко.
Отметим, что Алексей Тригубенко сложно переживал поражение на проекте «Холостячки». Тем более, что ему пророчили победу в этом шоу, ведь все видели его искренние чувства к Ксении Мишиной. Сейчас мужчина одинок.
Напомним, что Тригубенко заметили за кулисами популярного шоу: кадры.
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