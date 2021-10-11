Відомий бізнесмен і фіналіст 1-го сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко розповів, чому він тепер не знайомиться з дівчатами.

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проєкт "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того, щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, проте "Холостячка" вибрала іншого.

Так, цього разу Олексій Тригубенко опублікував нові фото у себе в Сторіз в Instagram. Бізнесмен часто відповідає на запитання шанувальників і спілкується з ними. Він вирішив розповісти фанатам, які дівчата йому подобаються.

"Вже напевно мільйон разів відповідав на це питання, але їх все одно дуже багато. Ціную дбайливих, добрих, жіночних дівчат. Як виявилося, для мене важливо, щоб вміла готувати. Найголовніше, щоб з людиною було добре в будь-яких ситуаціях, щоб ми поділяли цінності, були на одній хвилі", - розкрив Олексій Тригубенко.

Також він пояснив, чому тепер не хоче знайомитися з дівчатами.

"Сорі, але я зараз не відкритий для знайомств. Потрібно розібратися в собі, зрозуміти, що я роблю не так. Планую пройти 10 сеансів у психотерапевта...Буду з вами ділитися своїми відчуттями", - розповів бізнесмен.

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