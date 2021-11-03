Відомий бізнесмен, блогер і фіналіст шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко поділився кумедними кадрами в соцмережі.

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився в Instagram-сторіс яскравими кадрами з фітнес-студії, яку відкрила його подруга. На кадрах хлопець позує саме з НЕЮ – молодою симпатичною блондинкою, яку тут же почав нахвалювати за її досягнення, власне відкриття цієї самої студії.

Також Олексій показав в сторіс повідомлення від фоловерів, які посипалися йому після Відео з мамою. Раніше блогер запропонував своїм шанувальникам задати питання його мамі, і один з них загнав хлопця в глухий кут. Мама висловила свої претензії, мовляв, син обіцяв їй до 33 років онуків, і через два тижні у нього день народження, а онуків немає.

На це користувачі запропонували Тригубенко шукати наречену з дитиною, більш того, він навіть встигне одружитися до 33-го дня народження. "Працюєш над обіцянкою мамі", "Наречену з дитиною шукаєш. Якраз до Дня народження одружишся і маму онуками порадуєш", "Шукайте дружину", "Щоб знайти дівчину, почали ходити в місця з найбільшим скупченням дівчат", "Два тижні... більше зволікати нікуди", - пишуть Олексію шанувальники у відповідь на його питання, що він робить у фітнес-студії.

Нагадаємо, Мама відчитала фіналіста "Холостячки" Тригубенка як маленького прямо перед камерою: "Тобі 33...".

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