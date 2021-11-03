Известный бизнесмен, блогер и финалист шоу "Холостячка" с Ксений Мишиной Алексей Тригубенко поделился забавными кадрами в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился в Instagram-сторис яркими кадрами из фитнес-студии, которую открыла его подруга. На кадрах парень позирует именно с ней – молодой симпатичной блондинкой, которую тут же принялся нахваливать за ее достижение, собственно открытие этой самой студии.

Также Алексей показал в сторис сообщения от фолловеров, которые посыпались ему после видео с мамой. Ранее блогер предложил своим поклонникам задать вопросы его маме, и один из них загнал парня в тупик. Мама высказала свои претензии, мол сын обещал ей до 33 лет внуков, и через две недели у него день рождения, а внуков нет.

На это пользователи предложили Тригубенко искать невесту с ребенком, более того, он даже успеет жениться до 33-го дня рождения. "Работаешь над обещанием маме", "Невесту с ребенком ищешь. Как раз до Дня рождения женишься и маму внуками порадуешь", "Ищите жену", "Чтобы найти девушку, начали ходить в места с наибольшим скоплением девушек", "Две недели… больше медлить некуда", - пишут Алексею поклонники в ответ на его вопрос, что он делает в фитнес-студии.

Напомним, Мама отчитала финалиста "Холостячки" Тригубенко как маленького прямо перед камерой: "Тебе 33…".

Как сообщала Politeka, Финалист "Холостячки" Тригубенко больше не знакомится с девушками, выяснилась причина: "Сори, но...".

Также Politeka писала, что Тригубенко после провала на "Холостячке" встретил важного для себя человека: "Если отношения не сложатся...".