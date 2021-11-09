Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка",рассказала, какие вопросы нужно задавать мужчине на первом свидании.

За сердце известной артистки сейчас борется сразу несколько мужчин, передает Politeka.net. Звезда в рамках проекта побывала на разных свиданиях, и решила поделиться с украинками, какие вопросы лучше задавать во время романтической встречи.

"Расскажи мне о самом приятном воспоминании из детства?", "Любимая книга/фильм?", "Что тебя раздражает/может сбить с толку?", "О чем ты мечтаешь?", "Ты женат"?", "Какие у тебя планы на неделю/месяц?" - все эти вопросы помогут лучше узнать человека, понять его характер и увлечения.

"Какие вопросы можете еще добавить? Пишите в комментариях 👄", - добавила в конце звезда.

Пост за час собрал почти 5000 лайков и много комментариев. Примечательно, что на снимке исполнительница предстала с ярким макияжем.

"Очень красивая, нежная и глубокая ❤️❤️❤️", "Вопрос умеет ли он готовить еду, думаю тоже стоит задать", "люблю Златку❤️‍🔥", "Согласна, что с нужными вопросами можно больше понять на сколько близки, узнать друг друга лучше👌😁для меня ,,разговор,,- это важный аспект в отношениях", "Какая игривая киса", "Какая красоточка", - написали пользователи сети.

Напомним, для "Холостячки" Огневич определились с кавалером

А еще Politeka писала, что экс-участник «Холостячки» рассказал о своем отношении к Огневич и правду о проекте

Также Politeka сообщала, что "холостячка" Огневич распрощалась с нелюбимым участником