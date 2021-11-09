В восьмом эфире популярного шоу «Холостячка» со Златой Огневич проект покинул Олег Плахотнюк, которому многие пророчили победу и даже называли его избранником певицы.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал несколько фото с проекта, отвечая на вопросы поклонников.

«Есть сценарий в шоу? Говорят, что делать?», - спросили у мужчины.

«Диана, это реалити проект, от слова реальный…Тексты не пишут. Что делать, не говорят. Подсказок нет. Говоришь и делаешь, что считаешь нужным. Все как в личной жизни, только намного быстрее..время летит незаметно. Через месяц участия словил себя на мысли – а есть ли реальная жизнь вообще вне нашего дома», - рассказал Олег.

Также Олег обратился к артистке, поблагодарив ее за все, что они вместе пережили на проекте.

«Я благодарен Злате Огневич за эмоции, чувства, переживания, ощущения, что живой», - подписал совместный снимок мужчина.

Напомним, что Злата Огневич в черном кружеве устроила соблазнительную фотосессию: "Очень горячо".

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