Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич влаштувала пікантну фотосесію.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення в 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото. Злата Огневич без сорому зважилася показати свою фігуру в спідній білизні.

Вона покрутилася перед камерою з різних ракурсів і показала ідеальні форми.

"Я просто не можу не поділитися! Настільки кіношно-красиво у нас вийшло!",- розповіла Злата Огневич у своїх сторіз.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото співачки: "Шикарні ніжки красуня Zlata", "Ваууу🔥 Класні фотки 🥵. Одну з них на заставку поставлю 😍", "Злата ти богиня любові та богиня Всесвіту", "Красиво сказано!! Браво 👍 Злата - ти одна чарівність... досі пам'ятаю твій виступ на Євробачення!!! Розумничка", "Дуже гаряче".

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