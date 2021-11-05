Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич рассказала о том, как в прошлом на нее поднял руку возлюбленный.

Звезда поделилась печальным опытом на своей странице в Инстаграм, когда подняла тему домашнего насилия. Об этом пишет Politeka.net.

Злата решила откровенно рассказать о том, как подверглась физическому насилию со стороны парня, чтобы на своем примере предупредить других.

«В моей жизни был только один раз, когда парень ударил по лицу. И я ушла от него на следующий же день. А многие девушки молчат об этой проблеме. Не молчите! Уходите! Бегите от таких мужчин. Бегите от таких отношений. Это не любовь! Ни в коем случае!», - уверена Огневич.

Она призвала украинок любить и уважать себя. По словам артистки, всегда найдутся люди, готовые поддержать жертву насилия.

Певица призналась, что эта тема для нее очень болезненна.

«У меня просто сердце разрывается. Надо немножко прийти в себя!», - эмоционально подвела итог своему обращению Огневич.

Напомним, Злата Огневич, выбирающая жениха в "Холостячке", дала наставления украинкам.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич резко ответила на критику ее частых поцелуев с фаворитами.

Также Politeka писала, что "холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила горестное известие.