Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич рассказала о том, как в прошлом на нее поднял руку возлюбленный.
Звезда поделилась печальным опытом на своей странице в Инстаграм, когда подняла тему домашнего насилия. Об этом пишет Politeka.net.
Злата решила откровенно рассказать о том, как подверглась физическому насилию со стороны парня, чтобы на своем примере предупредить других.
«В моей жизни был только один раз, когда парень ударил по лицу. И я ушла от него на следующий же день. А многие девушки молчат об этой проблеме. Не молчите! Уходите! Бегите от таких мужчин. Бегите от таких отношений. Это не любовь! Ни в коем случае!», - уверена Огневич.
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Она призвала украинок любить и уважать себя. По словам артистки, всегда найдутся люди, готовые поддержать жертву насилия.
Певица призналась, что эта тема для нее очень болезненна.
«У меня просто сердце разрывается. Надо немножко прийти в себя!», - эмоционально подвела итог своему обращению Огневич.
Напомним, Злата Огневич, выбирающая жениха в "Холостячке", дала наставления украинкам.
Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич резко ответила на критику ее частых поцелуев с фаворитами.
Также Politeka писала, что "холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила горестное известие.