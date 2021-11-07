Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич устроила пикантную фотосессию.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото. Злата Огневич без стеснения решилась показать свою фигуру в нижнем белье.

Она покрутилась перед камерой с разных ракурсов и показала идеальные формы.

"Я просто не могу не поделиться! Настолько киношно-красиво у нас получилось!", - рассказала Злата Огневич в своих Сториз.

Поклонники оставили множество комментариев под фото певицы: "Шикарные ножки красотка Zlata", "Ваууу🔥 классные фотки 🥵. Одну из них на заставку поставлю 😍", "Злата ты богиня любви и богиня вселенной", "красиво сказано!! Браво 👍 Злата - ты одно очарование... до сих пор помню твоё выступление на Евровидение!!! Умничка", "Очень горячо".

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