Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич показала страстный образ, в котором появилась в последнем вышедшем выпуске и впечатлила фигурой.

Вчера вечером состоялся очередной эфир шоу «Холостячка», который приблизил поклонников к финалу. В этот раз проект покинул 41-летний бизнесмен из Хмельницкого Олег Плахотнюк. Причем многие поклонники сразу заявили, что именно этот участник уйдет с шоу за шаг до финала.

Сама Огневич подметила, что ей не хочется встревать в отношения, в которых у нее не будет отдачи. Новым кадром после съемок Огневич подогрела интерес к выпуску. В красном силуэтном наряде Огневич позировала в привычном для себя стиле:

«Чем дальше – там сильнее чувства…. Делитесь впечатлениями от выпуска» - пишет Злата под кадром.

«Дмитрий🔥; Свидание с Хвиткевичем и Дмитрием просто 😍; Так бесит Андрей С 😒наделялась она вместе с Олегом уйдёт сегодня; Я прослезилась на сцене с признанием Макса 😢 Так верю что вы вместе, он самый достойный!; К финалу старается каждый; А я все жду Романа психолога, а его все нет; Мой фаворит Дима👍😃; главное, чтобы победила любовь ❤️; чем дальше- тем тяжелее морально».

Ранее Злата решила откровенно рассказать о том, как подверглась физическому насилию со стороны парня, чтобы на своем примере предупредить других.

Напомним, Злата Огневич, выбирающая жениха в "Холостячке", дала наставления украинкам.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич резко ответила на критику ее частых поцелуев с фаворитами.

Также Politeka писала, что "холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила горестное известие.