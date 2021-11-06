Отгремел восьмой выпуск второго сезона "Холостячки" с певицей Златой Огневич, в котором героиня призналась одному из участников, что ничего к нему не испытывает и отправила его домой.
Так, шоу "Холостячка" покинул 41-летний бизнесмен из Хмельницкого Олег Плахотнюк, передает Politeka.net со ссылкой на официальную страничку проекта в Инстаграм.
Многие зрители и так догадывались, что Огневич равнодушна к Плахотнюку, но наконец это подтвердилось.
"Не хочется завлекать его в отношения, в которых от меня не будет отдачи", - с такими словами Злата отправила Олега домой.
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Пользователи поддержали "Холостячку" в ее решении:
"Он хороший, просто не для Златы 🙌 Все у него будет гуд, удачи)"
"Согласна полностью 👍 как он вообще так надолго задержался 🤔"
"У Олега закончились жизни"
"Я 8 недель этого ждала 😅"
"Как-то даже жалко стало его 🥺 Видно как человек он очень хороший"
"Бедный Олежка, зачем мариновать мужика, если изначально нет к нему никакого влечения?!🤷"
"Давайте, честно, мы все понимали...😢он классный... но ей нравятся другие"
"Давайте честно, все мы немножко надеемся на возвращение Ромы (психолога)"
Отметим, Плахотнюк был дважды женат и один раз в длительных отношениях, в которых у него родилась дочь. Также у него есть еще один ребенок от второго брака. По словам мужчины, он поддерживает хорошие отношения с матерями своих детей. Они даже впятером ездили на отдых в Египет.
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