Психолог Роман Свечкоренко, который недавно покинул проект "Холостячка" с певицей Златой Огневич, решил рассказать о лжи и слезах, записав сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Роман Свечкоренко покинул шоу "Холостячка", так как Злата Огневич выяснила, что психолог еще не успел развестись. При этом певица добавила, что Роман может вернуться на проект, когда разведется. Сейчас Свечкоренко продолжает вести страничку в Инстаграм, где более миллиона человек следит за красавчиком.

На новых сторис Роман решил поговорить с фанатами.

"Было/не было...", - предложил взаимодействие Свечкоренко.

"Врал", - спросил один из фанатов.

"Иногда сказать правду намного сложнее, чем кажется со стороны. Я многое в жизни делал неправильно, но все же это для меня было огромным примером, который я усвоил очень хорошо. К таким выводам нельзя прийти, не сделав ошибку лично, к сожалению...", - написал ответ Роман.

"Плакал?", - спросил еще один фанат.

"Конечно я плакал... Когда смотрел какой-то очень грустный фильм, когда скучал за Мией в какой-то поездке или еще из-за чего-то. Я рад, что могу чувствовать такой большой спектр эмоций и рад, что не стесняюсь этого", - написал Роман.

Напомним, после вылета из "Холостячки" Свечкоренко рассказал, какая Злата на самом деле

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