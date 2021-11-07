Вчера вечером завершился восьмой выпуск второго сезона "Холостячки" с певицей Златой Огневич, в котором она стала главной героиней, поэтому артистка вместе на пост-шоу успела устроить небольшую съемку с Григорием Решетником.
Злата Огневич продолжает интриговать своими поступками на шоу, а ушедшие участники не скрывают эмоций после эфиров. На пост-шоу традиционно Огневич успевает впечатлить не только нарядом.
Как правило, вместе с Григорием Решетником они делают памятное селфи и хвастаются им в Инстаграм. Телеведущий прославился благодаря позитивному характеру и доброму отношению со всеми предыдущими участниками «Холостячка», поэтому у него много коллег и товарищей.
Со Златой в этот раз они позировали перед съемками, интригуя публику: «Холостячка Злата и ведущий Гриша. Делитесь впечатлениями и мыслями?» - коротко написал телеведущий.
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Пользователи поспешили ответить:
«А Гриша вернется?; Гриша Вы Лучший Ведущий ❤️С Вами смотреть передачи одно удовольствие❤️; Гриша Вы топ ведущий Украины🔥; Вы супер ведущий! Злата супер певица!🔥; Только Григорий вытягивает всю программу, скучная Злата.....; Нет в Злате страсти, огня, изюминки, скучная и нудная. Ксения Мишина намного лучше, живее, активнее, зажигалочка была; Один Макс по правде любит Злату; Я таки думаю Макс. Он классный). Но для меня Аквамен»
Напомним, в последнем эфире шоу "Холостячка" покинул 41-летний бизнесмен из Хмельницкого Олег Плахотнюк.
Отметим, Плахотнюк был дважды женат и один раз в длительных отношениях, в которых у него родилась дочь. Также у него есть еще один ребенок от второго брака.
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